Райан Ривз подписал с «Вегасом» 2-летний контракт на $ 5.55 млн

Нападающий Райан Ривз продолжит играть за клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Сегодня, 1 июля, стало официально известно о подписании двухлетнего контракта. Ранее Ривз провёл переговоры с несколькими клубами, наиболее обстоятельный интерес к нему проявил «Калгари Флэймз».



Новая годовая Ривза составит $ 2,775 млн, таким образом, за два сезона он заработает $ 5,55 млн.

По предыдущему соглашению с «Вегасом» годовая зарплата Ривза составляла $ 1,125 млн.



В минувшем сезоне Ривз был обменян в «Вегас» из «Питтсбурга». Он провёл за «рыцарей» 21 матч, сделав две результативные передачи. В плей-офф он добавил две заброшенные шайбы в 10 встречах.