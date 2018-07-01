Российские хоккеисты поддержали сборную России по футболу в матче с Испанией

Российские хоккеисты Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Овечкин и Александр Радулов посетили матч 1/8 финала чемпионата мира – 2018 по футболу, в котором встречались сборные Испании и России.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4:3).

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Александра Радулова.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Малкина.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит встретиться с победителем матча Хорватия – Дания, который пройдёт сегодня, 1 июля.