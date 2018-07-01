«Чикаго» подписал трёхлетний контракт новичка с Адамом Боквистом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» заключил трёхлетний контракт новичка с 17-летним шведским защитником Адамом Боквистом, которого выбрал на драфте 2018 года в первом раунде под общим восьмым номером.

В минувшем сезоне Боквист провёл 15 матчей регулярного чемпионата главной шведской лиги SHL, сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+1» и четырёх минутах штрафного времени. Также 17-летний защитник сыграл три матча в плей-офф SHL, не отметившись баллами за результативность.