Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Фанаты праздную победу в Москве
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Чикаго» подписал трёхлетний контракт новичка с Адамом Боквистом

«Чикаго» подписал трёхлетний контракт новичка с Адамом Боквистом
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» заключил трёхлетний контракт новичка с 17-летним шведским защитником Адамом Боквистом, которого выбрал на драфте 2018 года в первом раунде под общим восьмым номером.

В минувшем сезоне Боквист провёл 15 матчей регулярного чемпионата главной шведской лиги SHL, сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+1» и четырёх минутах штрафного времени. Также 17-летний защитник сыграл три матча в плей-офф SHL, не отметившись баллами за результативность.

Таварес переходит в «Торонто». Открытие рынка свободных агентов. LIVE
Большой базар начинает свою работу.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент