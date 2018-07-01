«Эдмонтон» заключил контракт с немецким форвардом Тобиасом Ридером

Нападающий Тобиас Ридер заключил однолетний контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», по которому заработает $ 2 млн.

Немецкий нападающий, которому «Лос-Анджелес» ранее не предложил новый контракт, вёл переговоры с несколькими клубами, в числе которых находились «Оттава Сенаторз», «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Ридер принял участие в 78 играх, записав в актив 25 (12+13) результативных баллов при показателе полезности «-1» и 0 минут штрафного времени. Хоккеист проводил на льду около 13 минут за встречу.