«Флорида» заключила однолетний контракт с голкипером Майклом Хатчинсоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании голкипера Майкла Хатчинсона.

Вратарь по однолетнему соглашению заработает $ 1,3 млн.

Ранее Хатчинсон на протяжении пяти сезонов находился в системе «Виннипег Джетс». В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в трёх матчах, отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,26. Большую часть сезона он отыграл за фарм-клуб «Манитоба» в АХЛ, проведя 26 встреч. Он отражал 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,08.