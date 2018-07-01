Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин бурно отпраздновал победу сборной России по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018, в котором она встречалась со сборной Испании.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4:3). Малкин, празднуя победу, несколько раз громко ударил о пластиковый потолок в VIP-ложе.

Видео также можно посмотреть в «инстаграме» Анны Кастеровой.



Отметим, что также на матче присутствовали Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Александр Радулов.