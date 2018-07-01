Таварес ради перехода в «Торонто» отказался от годовой зарплаты в $ 13 млн

Североамериканский инсайдер Даррен Дрегер в своём «твиттере» рассказал, что нападающий Джон Таварес отказался от более выгодных предложений ради перехода в «Торонто Мэйпл Лифс», с которым он подписал семилетнее соглашение.



«С зарплатой $ 11 млн в год Таварес потерял в деньгах ради подписания с «Торонто». По некоторым данным, другие команды предлагали ему $ 13 млн», — написал Дрегер.

Также стало известно, что Таварес получит более $ 70 млн в виде подписных бонусов, в то время как общая сумма соглашения составляет $ 77 млн.