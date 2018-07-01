Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Лео Комаров заключил четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на $ 12 млн

Лео Комаров заключил четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на $ 12 млн
Хоккей / НХЛ

Финский нападающий Леонид Комаров заключил четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Сумма соглашения составляет $ 12 млн, сообщает в своём «твиттере» журналист Крис Джонстон.

Бывший нападающий московского «Динамо» провёл в НХЛ последние пять сезонов, выступая в стане «Торонто». 1 июля он вышел на рынок свободных агентов, по истёкшему контракту с «Мэйпл Лифс» Комаров зарабатывал $ 2,950 млн.

В минувшем сезоне 31-летний форвард забросил семь шайб и сделал 12 результативных передач в 74 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на счету Комарова 0 очков в двух матчах. Финский нападающий пропустил большую часть игр розыгрыша Кубка Стэнли из-за травмы.

Напомним, в обратном направлении сегодня, 1 июля, проследовал форвард Джон Таварес, который подписал семилетний контракт с «Торонто», покинув «Айлендерс».

Таварес перешёл в «Торонто». Открытие рынка свободных агентов. LIVE
Большой базар начинает свою работу.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент