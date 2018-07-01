«Ванкувер» подписал новый трёхлетний контракт со Свеном Берчи

Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании нового соглашения с 25-летним нападающим Свеном Берчи, которое рассчитано на три сезона. По нему швейцарец будет зарабатывать $3,367 в год.

Берчи выступает за «Ванкувер» с 2015 года, ранее защищал цвета «Калгари Флэймз». В минувшем сезоне он сыграл в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 29 (14+15) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 20 минутах штрафного времени.

За всю карьеру он сыграл в 259 матчах НХЛ, набрав 122 (57+67) очка.