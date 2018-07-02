«Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракты с Хикки, Комаровым и Фильппулой

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании трёх хоккеистов.

29-летний защитником Томас Хикки заключил с «островитянами» соглашение на четыре года с годовой зарплатой $ 2,5 млн. Защитник выступает за «Айлендерс» с сезона-2012/13. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 69 матчах, записав на свой счёт 25 (5+20) результативных баллов при показателе полезности «-20» и 24 минутах штрафного времени.

31-летний нападающий Леонид Комаров подписал четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Сумма соглашения составляет $ 12 млн. В минувшем сезоне форвард забросил 7 шайб и сделал 12 результативных передач в 74 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на счету Комарова 0 очков в двух матчах. Финский нападающий пропустил большую часть игр розыгрыша Кубка Стэнли из-за травмы.

34-летний форвард Валтери Фильппула заключил с «Айдендерс» однолетнее соглашение с зарплатой $ 2,75 млн. В минувшем регулярном чемпионате сезона-2017/18 финский нападающий принял участие в 81 встрече, записав в актив 32 (11+21) очка при показателе полезности «-7» и 20 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли Фильппула провёл 6 игр, заработав 3 (1+2) балла при показателе полезности «-3».