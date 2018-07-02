Экс-нападающий «Нефтехимика» Деннис Эверберг подписал контракт с «Виннипегом»

«Виннипег Джетс» на своём официальном сайте объявил о подписании двусторонних контрактов с несколькими игроками. Это защитник Кэм Шиллинг, а также нападающие Сет Гриффит и Деннис Эверберг. Все игроки получили однолетние соглашения с зарплатой на уровне НХЛ в размере $ 650 тыс.

Календарь матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19.

29-летний Шиллинг в минувшем сезоне набрал 32 (6+26) очков в 71 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Манитобу Муз». В 9 играх плей-офф защитник забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи.

25-летний Гриффит в сезоне-2017/18 играл за «Баффало Сэйбрз». В составе клинков форвард принял участие в 21 матче «регулярки» и набрал 3 (2+1) очка.

26-летний Эверберг последний сезон провёл в КХЛ, выступая за «Авангард» и «Нефтехимик». В общей сложности он сыграл 55 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 7 голевых передач. В составе сборной Швеции Эверберг дважды становился чемпионом мира (2017, 2018).