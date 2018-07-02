Овечкин болел за сборную России по футболу вместе с Собяниным и Воробьёвым

Вчера, 1 июля, сборная России по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира — 2018. Встреча 1/8 финала с командой Испании прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4:3).
На трибунах российскую команду поддерживал обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Компанию хоккеисту составили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Совместное фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.
Чемпионат мира — 2018 проходит в 11 городах России. Финальный поединок турнира будет сыгран в Москве 15 июля.
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