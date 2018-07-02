«Колорадо» подтвердил заключение контракта с Мэттью Калвертом на $ 8,4 млн

«Колорадо Эвеланш» подписал контракт с форвардом Мэттью Калвертом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на три года, а его средняя зарплата составит $ 2,8 млн (общая сумма контракта $ 8,4 млн).

В минувшем сезоне он набрал 24 (9+15) очка в 69 матчах регулярного чемпионата за «Коламбус» при полезности «-10». В плей-офф провёл 6 матчей и набрал 4 (3+1) очка. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла $ 2,4 млн за сезон.

Канадский нападающий провёл в системе «мундиров» девять сезонов, за которые забросил 78 шайб и сделал 81 результативную передачу в 432 матчах.