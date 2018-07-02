Нападающий «Вегаса» Джеймс Нил близок к переходу в «Калгари»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил близок к заключению пятилетнего контракта с «Калгари Флэймз», информирует инсайдер Боб Маккензи. По информации североамериканского журналиста, стороны 1 июля вели переговоры до самой поздней ночи и практически достигли согласия. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий забросил 25 шайб и сделал 19 результативных передач в 71 матче регулярного сезона при показателе полезности «-11» и 24 штрафных минутах. В 20 играх плей-офф канадский форвард набрал 11 (6+5) очков при полезности «0» и 12 минутах штрафа.