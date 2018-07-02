Как стало известно «Чемпионату», защитник Андрей Педан подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом».

Последние восемь сезонов российский защитник провёл в Северной Америке, выступая за клубы OHL, AHL и ECHL. Также за это он время он сыграл 13 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2015/16, в которых очков набрать не сумел.

В минувшем чемпионате АХЛ Андрей выступал за фарм-клуб «Питтсбург Пингвинз» «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». В 52 матчах регулярного чемпионата на счету Педана 26 (9+17) очков, в 3 матчах плей-офф Андрей отличился 1 раз и отметился 1 результативной передачей.