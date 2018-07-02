Скончался бывший глава Федерации хоккея СССР Кравченко

В Москве на 81-м году жизни скончался медиаменеджер Леонид Кравченко, сообщает ТАСС. Бывший председатель Гостелерадио СССР умер после тяжёлой болезни.



В 1989-1991 годах Кравченко возглавлял Федерацию хоккея СССР и был народным депутатом. Он был выпускником факультета журналистики МГУ, работал в различных государственных средствах массовой информации на руководящих должностях. С 1975 по 1980 год Кравченко возглавлял «Строительную газету», с 1980 по 1985 — издание «Труд». В течение двух лет он являлся генеральным директором Телеграфного Агентства Советского Союза. С ноября 1990 года до февраля 1991 Кравченко занимал пост председателя Гостелерадио СССР.