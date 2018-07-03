Состав участников ВХЛ может пополниться ещё двумя клубами из Китая

Директор «Сарыарки» Аргын Нигматулин заявил, что в ближайшее время в ВХЛ могут быть приняты ещё два клуба из Китая.

«Почему возникают проблемы с финансированием? Принято решение о вступлении в ВХЛ трёх команд: ханты-мансийской «Югры», тольяттинской «Лады» и «Тамбова». Также в ближайшие время решится вопрос о вступлении в ВХЛ ещё двух команд из КНР. То есть увеличивается количество команд, в связи с этим возрастают расходы на поездки, командировочные расходы. Мы обратились с просьбой увеличить нам финансирование, посмотрим, как решится данный вопрос. Плюс не нужно забывать о создании Молодёжной хоккейной лиги Казахстана, что также потребует дополнительных затрат. На исполкоме федерации хоккея было озвучено, что на молодёжную сборную не хватает порядка 8-9 млн тенге. Надо думать и над этим вопросом и помогать», — цитирует Нигматулина Shaiba.kz.

Напомним, в сезоне-2017/18 в ВХЛ дебютировали два китайских клуба — «Чэн Тоу» и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян».