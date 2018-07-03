Московское «Динамо» перезаключило контракт с нападающим Александром Петуниным

Московское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Александром Петуниным и заключило новое двустороннее соглашение на два года, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 21-летний нападающий дебютировал в КХЛ. Уроженец Екатеринбурга принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и сделал 9 результативных передач при показателе полезности «+7» и 8 штрафных минутах. Молодой форвард дважды признавался лучшим новичком месяца (ноябрь, декабрь) и ещё дважды — лучшим новичком недели.

В сезоне-2016/17 Петунин стал чемпионом ВХЛ в составе балашихинского «Динамо».