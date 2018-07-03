Боченски: постараемся сделать «Барыс» сильным и мощным снова

Казахстанский форвард Брэндон Боченски, который год назад объявил о завершении карьеры, подтвердил, что возвращается в хоккей и будет вновь выступать за астанинский «Барыс».

«Привет, болельщики „Барыса“! У меня для вас потрясающая новость. В следующем сезоне я возвращаюсь в „Барыс“, так что надеюсь, что вы будете поддерживать меня и команду в наших попытках сделать „Барыс“ сильным и мощным снова. С нетерпением жду встречи с вами рядом со льдом. Ещё раз спасибо за поддержку», — сказал Боченски.

Посмотреть видео можно на странице «Барыса» в сети «Твиттер».