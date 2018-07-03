О'Райлли: после перехода в «Сент-Луис» почувствовал, что во мне ещё есть искра

Нападающий Райан О'Райлли, перешедший в «Сент-Луис Блюз» из «Баффало Сэйбрз», прокомментировал этот переход и свою фразу о том, что «Баффало» психологически смирился с поражениями, сказанную в начале апреля этого года. Также Райан тогда сказал, что перестал получать удовольствие от хоккея.



«Я, безусловно, рад произошедшему обмену. Не знаю, закрутилось ли всё это в связи с моими словами в конце сезона. Думаю, в любом случае стоит ожидать изменений, когда команда финиширует последней. Видимо, они хотят омолодить состав.



Что касается тех комментариев, то я остаюсь при своей точке зрения. Я хотел перемен, хотел, чтобы что-то пошло иначе, хотел быть честным, показать, что я стараюсь, что готов брать на себя ответственность и инициировать перемены. Наверное, эти комментарии были восприняты не лучшим образом, но такое случается. Я всё равно не отказываюсь от своих слов и рад, что высказал это вслух. Теперь наконец-то произошли перемены. Я могу оставить последние сезоны позади и смотреть в будущее. Чувствую, что сейчас во мне есть искра. Что-то изменилось», — приводит слова О'Райлли официальный сайт НХЛ.

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