Dallas News: не дайте Войнову вернуться в НХЛ, пусть остаётся в России

Обозреватель Dallas News Джош Лайл прокомментировал возможное возвращение в НХЛ защитника Вячеслава Войнова, с которого недавно были сняты обвинения в бытовом насилии.

«Нет сомнений, что «Даллас Старз» должен избегать вариантов с Войновым. Как и любая команда НХЛ. Если бы мы жили в вакууме, тогда им бы интересовался каждый клуб, потому что Войнов — талантливый защитник в расцвете сил. Но мы живём в мире, где Вячеслава обвиняют в зверском преступлении. Мы живём в мире, где НХЛ проводит парад Патрика Кейна, как будто всё в порядке, а ведь он был арестован после драки в такси в Баффало, недосчитавшись сдачи. В мире, где Федерация хоккея США наняла Джона Ванбисбрука, который был замечен в расистских высказываниях. В мире, где помощника генменеджера «Оттавы Сенаторз» обвиняют в домогательствах. Хоккей просто должен стать лучше, и начать стоит прямо сейчас. Не дайте Войнову возможности вернуться в НХЛ. У него есть золотая олимпийская медаль, его имя выгравировано на Кубке Стэнли. Этого больше, чем достаточно. Пусть Войнов остаётся в России», — считает Лайл.