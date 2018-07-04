«Ак Барс» — СКА — первый матч сезона-2018/19, старт — 1 сентября

Завтра, 5 июля, Континентальная хоккейная лига представит календарь сезона-2018/19, а сегодня были объявлены даты первых матчей клубов на домашних аренах.

В первом матче нового сезона КХЛ встретятся обладатель Кубка Гагарина минувшего сезона «Ак Барс» и обладатель Кубка континента—2017/18 СКА. Команды выйдут на лёд в Казани 1 сентября и разыграют между собой Кубок открытия.

Ранее появлялась информация, что в первой игре нового сезона встретятся «Ак Барс» и ЦСКА.

3 сентября санкт-петербургский клуб на выезде сыграет с «Торпедо», для которого это будет дебютный матч 11-го сезона КХЛ. Свой первый домашний матч сезона-2018/19 команда Ильи Воробьёва проведёт 8 сентября.

В свою очередь следующим соперником «Ак Барса» станет минское «Динамо», для которого это будет первая игра в сезоне.