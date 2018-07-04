CКА и «Динамо» (Москва) объявили даты первого домашнего матча сезона-2018/19

Завтра, 5 июля, Континентальная хоккейная лига представит календарь сезона-2018/19, а сегодня будут объявлены даты первых матчей клубов на домашних аренах.

«Московское Динамо» в своём официальном «твиттере» сообщило, что 2 сентября проведёт домашний матч открытия с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Примечательно, что матчем с этим же соперником для себя откроет домашнюю программу и санкт-петербургский СКА. Игра состоится 8 сентября.

Уфимский клуб в сезоне-2017/18 оступился во втором раунде плей-офф, проиграв челябинскому «Трактору» (3-4). Московское «Динамо» впервые в истории КХЛ не сумело пробиться в плей-офф, а СКА уступил в финале Западной конференции ЦСКА (2-4).