Бывший голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов стал игроком рижского «Динамо», информирует официальный «твиттер» клуба из столицы Латвии.

23-летний российский вратарь является воспитанником казанского клуба. По ходу минувшего сезона КХЛ, который стал первым для голкипера на высшем уровне, он был обменян в ханты-мансийскую «Югру» на денежную компенсацию, заменив Александра Шарыченкова.

В общей сложности в сезоне-2017/18 Тимур одержал 4 победы в 12 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 92,8 и коэффициенте надёжности 2,15. После исключения «Югры» из состава участников КХЛ Билялов был обменян обратно в «Ак Барс».