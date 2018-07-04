Армстронг: мне нравится, как сейчас укомплектован «Сент-Луис»

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг остался доволен тем, как клуб сработал на открытии рынка свободных агентов в НХЛ. Напомним, «музыканты» подписали нескольких форвардов, среди которых Райан О'Райлли, Дэвид Перрон и Тайлер Бозак.

«Мне нравится, как сейчас выглядит наша команда, как она укомплектована. Иметь глубину на позиции центрального нападающего невероятно важно. Достаточно взглянуть, кем были укомплектованы на этой позиции последние чемпионские команды», — отметил Армстронг.