Минское «Динамо» подарит болельщикам шанс пройти «предсезонку» с командой

10 июля «зубры» выйдут из отпуска и начнут подготовку к новому сезон КХЛ. В связи с этим минский клуб запускает проект «#DinamoChallenge», суть которого заключается в возможности прохождения предсезонной подготовки с хоккеистами «Динамо».

«На протяжении четырёх недель четыре команды смельчаков будут тренироваться с лучшими специалистами в различных видах спорта. Все эти виды используют в своей подготовке наши игроки. А кульминацией «предсезонки» станет выход на лёд! Тренировки будут проходить в будни вечером — с 9 июля по 4 августа», — говорится в заявлении минского клуба.