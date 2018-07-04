Земчёнок: на переезд в Санкт-Петербург согласился без раздумий

Защитник Артем Земчёнок, перешедший из «Адмирала» в СКА, рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.



«Пока сложно оценить впечатления от перехода в СКА. Тяжело осмыслить, что меня ждёт, но эмоции положительные. Скоро приеду в Петербург, и со временем, думаю, всё будет отлично. Понял, что нужно двигаться дальше, стараться что-то выиграть. Хорошо, что появился вариант с Петербургом, согласился без раздумий.



Я игрок оборонительного плана, но и к атаке не прочь подключиться. По поводу жёсткой игры – нет такого, чтобы всех дубасить, габариты не позволяют. Стараюсь играть жёстко, но по правилам, как можно меньше фолить. Моя задача – отнять шайбу и отдать нападающим, а они пусть забивают. Помогаю им, только если есть возможность. У меня уже с 1 июня тренировки на льду и на земле. Уже месяц готовлюсь, ничего не забыл.



Буду только учиться у Дацюка. Думаю, у клуба есть только одна задача, а я буду прилагать все усилия, чтобы соответствовать уровню СКА», — сказал Земчёнок в интервью официальному сайту СКА.

Защитник Артём Земчёнок перешёл в СКА