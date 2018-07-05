Гомоляко: без гарантий от «Рейнджерс» Кравцову нужно оставаться в России

Бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко прокомментировал возможный отъезд нападающего челябинского клуба Виталия Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс» в это межсезонье.

«Ему было 16, но потенциал был виден сразу. Тогда я сказал нашему главному тренеру Анвару Гатиятулину: «Обязательно нужно брать его в команду, пусть он будет работать вместе с остальными, смотрит, впитывает в себя знания, учится». Так Кравцов поехал на предсезонный сбор и втянулся в эту работу, а игровую практику в основном получал в матчах молодежной команды и фарм-клуба. И я, и Гатиятулин не ошиблись. Кравцов действительно может вырасти в большого хоккеиста, но с Кузнецовым его лучше пока не сравнивать, ещё рано. Кузнецов — уникальный, состоявшийся игрок. Кравцов же делает, по сути, лишь первые шаги.

НХЛ? За последний год Виталий сильно физически окреп. Конечно, он мог бы поехать, но нужно понимать: в «Рейнджерс» он не будет заигран так, как в «Тракторе». В Челябинске он будет получать много игрового времени. У него ещё год контракта, поэтому, думаю, ему стоит провести предстоящий сезон в КХЛ. Еще более окрепнуть, развить свои индивидуальные навыки. Примеров для Кравцова много: Кузнецов, Панарин, Тарасенко. Они не спешили в НХЛ, окрепли здесь, уехали за океан и сразу стали лидерами в своих командах.

Переход Кравцова выгоден его агенту Теофаносу? Вполне вероятно. В этом деле много нюансов, но могу повторить: если «Рейнджерс» не гарантируют определённое число матчей в сезоне, хотя бы десять минут игрового времени, то нужно оставаться в России. Кравцов молод, его организм растет, пока он не готов играть постоянно на столь серьезном уровне, как НХЛ. В решающих матчах плей-офф КХЛ мы это видели. В КХЛ он будет более уверенным в себе», — цитирует Гомоляко Znak.com.