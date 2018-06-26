Кравцов может выкупить свой контракт у «Трактора» и уехать в «Рейнджерс»

Российский нападающий Виталий Кравцов, выбранный «Нью-Йорк Рейнджерс» под девятым номером на драфте-2018, пообещал заокеанской команде решить, будет ли он выкупать свой контракт в КХЛ.



«У Кравцова остался один год действующего контракта в КХЛ. Но он сказал, что в ближайшем будущем определится, будет ли он выкупать его, чтобы стать свободным агентом. По его словам, он будет следовать решениям руководства «Рейнджерс». Генеральный менеджер клуба Джефф Гортон отметил, что будет прорабатывать лучший вариант для россиянина», — отметил обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен.



В минувшем сезоне Кравцов принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в составе челябинцев, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. В плей-офф игрок провёл 16 матчей и набрал 11 (6+5) очков.

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов примет участие в лагере новичков «Рейнджерс»