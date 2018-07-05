Кожевников — о сезоне-2017/18: ОИ выиграли чудом, а календарь КХЛ просто сломали

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о новом календаре КХЛ, который будет опубликован сегодня, 5 июля, в 12 часов по московскому времени.

«НХЛ опубликовала календарь раньше КХЛ? Никаких проколов не вижу. НХЛ уже больше века, там всё давным-давно отработано, восемь десятков матчей команды играли в прошлом веке, столько же и сейчас. Нет проблем.

В КХЛ же в этом году впервые за 10 лет выходим за 60 игр. Плюс огромная страна, не везде всё отработано, система только налаживается, многое зависит от людей. Отсюда и лишнее время на планирование. Главное, что все клубы знали, что сезон стартует 1 сентября – и могли заранее продумать все даты своей подготовки.

Считаю, сделан шаг в правильном направлении. 62 матча – хорошо, но 70 – ещё лучше! Больше тренироваться — меньше играть? Я считаю, что такой подход остался в прошлом. Сегодня болельщик ценит не тренировку, а игру, шоу. Звёзды должны постоянно выходить на лёд – и давать свои представления.

Дополнительные матчи внутри дивизионов? Отличный ход КХЛ! Такие игры, многие из которых являются полноценными дерби, поднимают интерес к лиге, плюс позволяют клубам сэкономить на транспортных расходах. В Москве все ценят матчи «Спартак» – ЦСКА и «Спартак» – «Динамо», на Дальнем Востоке особый колорит у дерби «Адмирал» – «Амур» – ну и так далее по всей России.

Сокращение пауз на Евротуры? Прошлый сезон показал, что неделя на подготовку к Евротуру и три недели на подготовку к Олимпиаде особого результата не приносят, ведь, например, в Пхёнчхане мы выиграли – давайте смотреть правде в глаза – только благодаря чуду. Зато расписание внутреннего чемпионата такие каникулы просто сломали», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.