Кобылянский – о выборе команд для вынесенных матчей: СКА и ЦСКА – лица КХЛ

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский прокомментировал выбор команд для вынесенных матчей.

«СКА и ЦСКА – лица КХЛ. Почему «Слован»? Братислава рядом с Веной. Это хорошая возможность для болельщиков попасть на матч. В вопросе вынесенных матчей у нас есть ограничения. Не всякая команда согласится пойти на потери от доходов на абонементы. Рига в прошлом году дважды сыграла в Давосе. Немаловажную роль играет и то, чтобы домашняя команда была из Евросоюза. По матчу в Цюрихе мы заключали договор с ареной через рижское «Динамо», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.