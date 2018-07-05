«Йокерит» объявил о проведении двух матчей КХЛ в сезоне-2018/19 в Эстонии

Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь на сезон-2018/19, который станет 11-м в истории лиги. В соревновании примут участие 25 команд.

Финский «Йокерит» в своём официальном «твиттере» объявил о проведении двух матчей следующего сезона в Таллине. 26 октября 2018 года команда Лаури Марьямяки сыграет со «Спартаком», а 28 октября в столицу Эстонии приедет «Северсталь». Игры пройдут на ледовой арене «Тондираба».

Фото также можно посмотреть в «твиттере» «Йокерита».

Ранее стало известно о проведении КХЛ вынесенных матчей в Австрии и Швейцарии.