Стал известен календарь КХЛ на сезон-2018/19

Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь на сезон-2018/19, который станет 11-м в истории лиги. В соревновании примут участие 25 команд.

В первом матче нового сезона встретятся обладатель Кубка Гагарина минувшего сезона «Ак Барс» и обладатель Кубка континента сезона-2017/18 СКА. Команды выйдут на лёд в Казани 1 сентября и разыграют между собой Кубок открытия.

7 сентября — День памяти «Локомотива», впервые с момента трагедии игровой день.

С 18 по 20 января в Казани пройдёт Матч звёзд КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 22 февраля 2019 года. Плей-офф Кубка Гагарина пройдёт с февраля по апрель 2019 года.

Полный календарь на сезон-2018/19 доступен на официальном сайте КХЛ.

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