Кознев: у «Северстали» хороший календарь, оценю его на твёрдую четвёрку

Директор ХК «Северсталь» Алексей Кознев поделился мнением о календаре КХЛ на сезон-2018/19. Череповецкая команда начнёт новый розыгрыш турнира домашним матчем с «Сибирью».



«Конечно, без вопросов по календарю никогда не обходится. Но все они решаются путём диалога с лигой. К примеру, нам было удобно стартовать с домашней серии, попросили об этом руководство, и нам пошли навстречу. Тем не менее определённые проблемы остались, поэтому в ближайшее время мы соберёмся с тренерским штабом для того, чтобы обсудить календарь и возможность переноса одной-двух игр. Будем вести переговоры с теми клубами, матчи с которыми у нас попадают на эти даты. Очень плотный график после Нового года, но все команды находятся в одинаковых условиях. Считаю, что у нас хороший календарь, оценю его на твёрдую четвёрку.



Да и в целом расписание чемпионата хорошее, составлено грамотно. Конечно, оно очень насыщенно в этом году. Увеличилось количество игр, и это будет интересно», — цитирует Кознева официальный сайт КХЛ.



Календарь турнира доступен на «Чемпионате».

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