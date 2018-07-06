Источник: Игорь Макаров может перейти в московское «Динамо»

По информации «Спорт Бизнес Online», нападающий Игорь Макаров может продолжить карьеру в московском «Динамо».

В минувшем сезоне форвард выступал за «Салават Юлаев». Он сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 12 играх плей-офф отметился 3 (1+2) баллами.

Макаров перешёл в «Салават Юлаев» в 2016 году и провёл 94 игры в составе уфимского клуба, в которых набрал 30 (13+17) баллов.

Ранее 30-летний хоккеист уже выступал в составе «Динамо». Также в КХЛ он играл в составе СКА, «Нефтехимика» и ЦСКА. В общей сложности нападающий принял участие в 447 матчах, забросил 69 шайб и сделал 77 результативных передач.

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