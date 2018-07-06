Источник: сделка по обмену Эрика Карлссона в «Тампу» завершена

Обозреватель TSN Шон Симпсон прокомментировал ситуацию с возможным обменом капитана «Оттавы Сенаторз» Эрика Карлссона в другой клуб. Главным претендентом на шведского защитника является «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Мои источники сказали мне, что обмен Карлссона в «Тампу» — уже дело решённое. Теперь всё дело в звонке из офиса лиги», — отметил Симпсон в своём «твиттере».
Напомним, что 28-летний швед— двукратный обладатель приза лучшему защитнику Национальной хоккейной лиги, он был лидером «Оттавы» по набранным очкам на протяжении пяти последних сезонов, а его контракт истекает по окончании сезона-2018/19.
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Дрегер: «Рейнджерс» могут стать третьей стороной при обмене Карлссона в «Тампу»