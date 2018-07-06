Новички «Авангарда» определились с игровыми номерами

Новички хоккейного клуба «Авангард» определились с игровыми номерами, информирует официальный «твиттер» клуба. Также отмечается, что двое хоккеистов из состава-2017/18 теперь будут играть с другими цифрами на спинах.

Максим Березин отказался от 50-го номера и будет играть с цифрой «5» на спине, а Максим Чудинов сменил 90-й на 73-й номер.

Новички омской команды взяли следующие номера:

Никита Пивцакин – 91-й; Игорь Бобков – 30-й; Денис Зернов – 16-й; Карри Рямё – 31-й; Вилле Покка – 22-й; Сергей Широков — 52-й, а Кирилл Петров будет выступать под 90-м номером