Минское «Динамо» подписало контракт с форвардом системы «Сент-Луиса» Беннеттом

Минское «Динамо» заключило однолетний контракт с нападающим Бо Беннеттом, который в минувшем сезоне выступал в системе клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз», информирует пресс-служба КХЛ.

В регулярном чемпионате-2017/18 Беннетт сыграл в шести матчах НХЛ, не отметившись баллами за результативность при показателе полезности «-2». За фарм-клуб «Чикаго Вулвз» в АХЛ он сыграл 61 матч, набрав 57 (12+45) очков при показателе полезности «+9» и 30 минутах штрафного времени.

Ранее 26-летний нападающий выступал за «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

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