«Адмирал» выменял трёх хоккеистов у «Ак Барса» и «Магнитки»

Игроками «Адмирала» в результате серии обменов стали форварды Владислав Бойко («Ак Барс»), Артур Болтанов и Никита Сироткин (оба — «Металлург» Мг). Клубы получили денежную компенсацию, информирует официальный сайт КХЛ.

22-летний Бойко в минувшем сезоне выступал в чешской Экстралиге в составе «Динамо» из Пардубице. Владислав провёл 42 матча и набрал 5 (2+3) очков.

21-летний Болтанов в прошлом сезоне сыграл шесть матчей в КХЛ за магнитогорский «Металлург», отметившись одной заброшенной шайбой.

24-летний Сироткин в сезоне-2017/18 сыграл за «Магнитку» 35 встреч, из них две — в плей-офф. Он записал в свой актив 4 (1+3) результативных балла.