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Форвард «Баффало» Джек Айкел решил поменять игровой номер

Форвард «Баффало» Джек Айкел решил поменять игровой номер
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел начиная со следующего сезона будет выступать под девятым номером, информирует пресс-служба клуба. Ранее он выступал под номером «15».

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» 21-летнего хоккеиста.

«В течение долгого времени, до дебюта в НХЛ, я играл под девятым номером, и эта цифра всегда было частью моей идентичности как человека и хоккеиста. Сейчас появилась возможность поменять номер, и я почувствовал, что настало время внести изменения перед следующим этапом моей карьеры в «Баффало», — сказал Айкел.

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