Форвард «Баффало» Джек Айкел решил поменять игровой номер

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел начиная со следующего сезона будет выступать под девятым номером, информирует пресс-служба клуба. Ранее он выступал под номером «15».

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» 21-летнего хоккеиста.

«В течение долгого времени, до дебюта в НХЛ, я играл под девятым номером, и эта цифра всегда было частью моей идентичности как человека и хоккеиста. Сейчас появилась возможность поменять номер, и я почувствовал, что настало время внести изменения перед следующим этапом моей карьеры в «Баффало», — сказал Айкел.