Перевозчик требует признать «Адмирал» банкротом, долги могут взыскать с игроков

Известный в хоккейной среде авиаперевозчик «Скай Групп» выступил с заявлением в связи со сложившейся ситуации вокруг долгов ХК «Адмирал».

«В информационном поле появилась информация о том, что АНО «Адмирал» сменит юридическое лицо. Компания «Скай Групп», выступающая со стороны перевозчика в сезоне-2017/18, выражает крайнюю обеспокоенность складывающейся ситуацией, ввиду действий, иным образом как мошеннической, назвать нельзя.



Суть проблемы заключается в том, что в сезоне игр-2017/18, компания «Скай Групп» осуществляла перевозку ХК «Адмирал». В следствии нестабильного финансового состояния, перед перевозчиком постоянно образовывалась финансовая задолженность. Понимая всю социальную ответственность перед игроками и лигой, авиаперевозчик пошёл на встречу хоккейному клубу. В определённый момент, между организациями образовалась финансовая пропасть. На контакты и переговоры по закрытию задолженности клуб идти отказался. Авиаперевозчиком было принято решение обратиться в Арбитражный суд. Как оказалось из выписки по судебным делам, практика накопления долгов перед поставщиками услуг у ХК «Адмирал» является постоянной.



Суд был выигран. Как оказалось из выписки юридических лиц, 20 марта 2018 было зарегистрировано еще одно юридическое лицо с идентичным наименованием и с тем же генеральным директором Сошниковым. План ухода от долгов, судя по датам регистрации, вынашивался определённо. Практика такая у лиги имеется. Со своей стороны, как перевозчика, хотели бы проинформировать о подаче документов на банкротство клуба, а также на подачу иска о возврате денежных средств с конечных потребителей продукта, т.е. спортсменов находившихся на борту. Данная ситуация, на наш взгляд, является недопустимой и мошеннической, одновременно подрывая авторитет и имидж КХЛ», — сказали «Чемпионату» представители «Скай Групп».

Отметим, что в список должников вошли 48 человек. В их числе оказались бывший генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов, представители тренерского штаба команды, персонал и хоккеисты «Адмирала», в том числе те, кто покинул клуб по ходу минувшего сезона. Также в списке фигурирует известный агент Шуми Бабаев.

Полный список можно посмотреть здесь.