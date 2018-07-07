А. Свечников: будет круто сыграть против Далина

18-летний россиянин Андрей Свечников, выбранный клубом «Каролина Харрикейнз» на драфте под вторым номером, рассказал о своих ожиданиях от грядущего сезона.
«Не думаю, что соперничество с Далином за первый номер драфта было важно. Драфт – это одно, а играть в НХЛ – совсем другое. Главное – работать. Далин – хороший игрок, мне кажется, будет круто сыграть против него.
Пока не чувствую давления со стороны болельщиков и прессы. Кажется, и не почувствую. Я знаю, что нужно работать и прогрессировать с каждым днём – это самое главное. Сделаю всё, что от меня зависит», – заявил Свечников в интервью Бизнес Online.
18-летний швед Расмус Далин был выбран на драфте командой «Баффано Сэйбрз» под первым номером.
Генменеджер «Каролины»: Свечников — талант, вокруг него можно строить команду
Таварес перешёл в «Торонто», Якупов едет в СКА. Таблица переходов НХЛ
Все подтверждённые и неподтверждённые сделки.