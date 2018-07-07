А. Свечников: будет круто сыграть против Далина

18-летний россиянин Андрей Свечников, выбранный клубом «Каролина Харрикейнз» на драфте под вторым номером, рассказал о своих ожиданиях от грядущего сезона.



«Не думаю, что соперничество с Далином за первый номер драфта было важно. Драфт – это одно, а играть в НХЛ – совсем другое. Главное – работать. Далин – хороший игрок, мне кажется, будет круто сыграть против него.

Пока не чувствую давления со стороны болельщиков и прессы. Кажется, и не почувствую. Я знаю, что нужно работать и прогрессировать с каждым днём – это самое главное. Сделаю всё, что от меня зависит», – заявил Свечников в интервью Бизнес Online.



18-летний швед Расмус Далин был выбран на драфте командой «Баффано Сэйбрз» под первым номером.

Генменеджер «Каролины»: Свечников — талант, вокруг него можно строить команду