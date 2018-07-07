Фаткуллин: очень хочу быть причастным к успехам «Нефтехимика»

Защитник Тимур Фаткуллин прокомментировал собственный переход из «Ак Барса» в «Нефтехимик».



«Рад этому трансферу. Переход в «Нефтехимик» — это возможность заявить о себе, закрепиться в основном составе и получить больше игрового времени и соответственно расти профессионально. «Нефтехимик» — сильный клуб, и я должен доказать, что способен завоевать место в основе. Мне очень хочется, чтобы наша команда выступила успешно, и я был причастен к этому.



Первое, что впечатлило – это раздевалка, оформленная в цвета клуба, огромный ковёр с волком. Здесь есть абсолютно всё, что нужно. Созданы прекрасные условия для работы и восстановительного процесса. Арена тоже замечательная.



Новые партнёры приняли хорошо. Здесь, чувствуется, хороший, сплочённый коллектив. Одним словом, мне в «Нефтехимике» всё понравилось, в том числе и рабочая обстановка в команде», – цитирует 21-летнего хоккеиста официальный сайт клуба.



Всего в КХЛ Фаткуллин принял участие в 70 встречах и набрал 11 (6+5) очков.

Защитник «Ак Барса» Тимур Фаткуллин перешёл в «Нефтехимик»