«Детройт» подписал трёхлетний контракт новичка с Филипом Задиной

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим Филипом Задиной, который был выбран под шестым общим номером на драфте 2018 года.

В минувшем сезоне 18-летний чешский форвард выступал за «Галифакс» в QMJHL. В регулярном чемпионате он провёл 57 матчей, записав в свой актив 82 (44+38) очка при показателе полезности «+23» и 36 минутах штрафа. В плей-офф он сыграл девять встреч, набрав 12 (5+7) результативных баллов при показателе полезности «+2».