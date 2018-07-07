Галак: у «Бостона» отличная команда, постараюсь ей помочь любым способом

Словацкий голкипер Ярослав Галак, подписавший с «Бостон Брюинз» двухлетний контракт стоимостью $ 5,5 млн, поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Знаете, у «Бостона» отличная команда, много талантов. Отличный город и болельщики. Решение во многом зависело от семьи. У меня уже двое детей, а Бостон — отличный город именно для семьи. Думаю, главный аргумент. Кроме того, в Бостоне отличная команда, они всегда находятся в верхней части турнирной таблицы. С нетерпением жду возможности им помочь.

Постараюсь помочь любым возможным способом. Постараюсь вписаться как можно скорее. Мне 33 года, и я знаю, что Туукка немного моложе меня. Знаю, он элитный вратарь. И он доказывает это каждый раз. Когда получу шанс, постараюсь помочь, и мы посмотрим, что будет потом», — сказал Галак.