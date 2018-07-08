Сергей Гусев: на драфте НХЛ школа «Югры» повторила рекорды ЦСКА и «Динамо»

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев отметил работу местной хоккейной школы. На драфте НХЛ 2018 года были выбраны сразу три воспитанника ханты-мансийского клуба — Кирилл Марченко, Иван Морозов и Павел Шэн.

«Не только мы полагаем, что школа «Югры» становится всё более конкурентной. В прошлом сезоне «Мамонты» стали чемпионами Восточной конференции МХЛ, а на недавнем драфте НХЛ были выбраны сразу три наших форварда — Марченко, Морозов и Шэн. Пожалуй, такого высокого показателя внимания со стороны НХЛ в своё время достигали разве что лучшие школы страны — ЦСКА и московское «Динамо».



Моё мнение по этим игрокам однозначное — всем троим нужно очень много работать и выдавать ударный сезон в КХЛ. Кузнецов, Панарин, Тарасенко — вот для них ориентиры. Выигрываешь с молодёжной сборной, делаешь себе имя в КХЛ — и только потом, в уже зрелом возрасте, отправляешься за океан. Это идеальный сценарий.



Также нужно помнить, что в СКА у Марченко и Морозова, а также в «Салавате» у Шэна будет высочайшая конкуренция. Поэтому задачи нужно решать шаг за шагом — сосредоточиться на КХЛ, на попадании в эту лигу, а об НХЛ на время забыть», — приводит слова Гусева Russia-Hockey.