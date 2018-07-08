О'Райлли: в «Сент-Луисе» хочется стать частью команды, побеждающей прямо сейчас

Нападающий Райан О'Райлли, перешедший в «Сент-Луис Блюз» из «Баффало Сэйбрз», поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«С одной стороны, обидно, что я не оказался тем парнем, тем компонентом, который сумел бы помочь «Баффало». Когда ты заканчиваешь сезон на последнем месте, то ожидаешь перемен. Видимо, они захотели омолодить состав.

В то же время я абсолютно счастлив оказаться в «Сент-Луисе». Очень рад стать частью клуба, который меня хотел и которому я нужен. У меня появился шанс отправиться в прекрасный город и великолепную команду. В команду, у которой уже на месте столько хороших компонентов и которая стремится побеждать прямо сейчас. Мне очень хочется стать частью всего этого», — сказал О'Райлли.