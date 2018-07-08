Шири: постараюсь принести мой опыт игры в плей-офф в раздевалку «Баффало»

Нападающий Конор Шири, который в результате обмена перешёл в «Баффало Сэйбрз» из «Питтсбург Пингвинз», отметил, что постарается привнести в команду свой полезный кубковый опыт.

«Я очень рад начать работу в «Баффало». В какой-то момент вам нужно сменить команду, хотя я вырос именно в «Питтсбурге». Я думаю, что «Баффало» станет для меня отличной возможностью расти, получать больше возможностей и попытаться больше играть в своем стиле.

Опыт, который у меня был в «Питтсбурге», очень сильно мне поможет. Будет здорово, если я смогу принести немного этого опыта — опыта игры плей-офф — в раздевалку и попытаться изменить культуру. В настоящее время в системе «Баффало» очень много молодых игроков и много действительно хороших хоккеистов. И если я смогу быть лидером на льду и в раздевалке, то это поможет команде», — сказал Шири, которого цитирует официальный сайт НХЛ.