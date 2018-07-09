Бывший форвард «Динамо» и «Спартака» Александр Кузнецов стал игроком «Амура»

Хабаровский «Амур» в своём официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Кузнецовым. Российский форвард стал восьмым приобретением «тигров» в межсезонье.

26-летний нападающий в минувшем сезоне играл за «Спартак». Он принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-8». В 2 матчах плей-офф очков не набрал.

За карьеру в КХЛ Кузнецов также выступал в составе «Адмирала» и московского «Динамо». В общей сложности Александр провёл 191 матч, забросил 20 шайб и сделал 25 результативных передач при полезности «-11» и 71 минуте штрафа.