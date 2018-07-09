Агент Панарина: решение Артемия не зависит от продления контракта с Бобровским

Агент нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина Дэн Мильштейн прокомментировал ситуацию с возможным обменом россиянина в другую команду.

«Многие говорят, что Панарин выжидает, чем разрешится ситуация с голкипером Сергеем Бобровским, у которого через год также заканчивается контракт с «Коламбусом». Но в этом нет ни капли правды. Генменеджер Кекяляйнен пытается найти партнёра по обмену, он должен будет дать разрешение другой команде на переговоры со мной. Я не просил его вести переговоры с другими командами, а он, конечно же, не спрашивал, готов ли я разговаривать с клубами. Считаю, что все 30 клубов лиги могли бы хотеть видеть Панарина у себя, но вряд ли кто-то будет делать предложение об обмене, не набрав сначала мне.

Список команд, куда якобы хочет перейти Панарин, который был опубликован в прессе — это всё предположения. Мы не предоставляли клубу такого списка. Пока что Артемий не готов подписывать новый контракт с «Коламбусом». Собирается ли он его подписывать? Ну мы даже не знаем, что они собираются предложить. Пока ничего не изменилось. Панарин и Кекяляйнен собираются встретиться, но пока всё остаётся на прежних позициях», — приводит слова Мильштейна The Athletic.